На границе завернули мигрантов из Беларуси, которые "туристами" ехали в Украину

Пограничники приняли решение не пропускать путешественников. Фото: dpsu.gov.ua

При попытке попасть в Украину из Беларуси 18 ноября задержали 15 граждан с Ближнего Востока.

Они пытались пересечь границу под видом туристов, сообщает Госпогранслужба.

"Иностранцы направлялись рейсовым автобусом из Минска. За более чем вымышленной целью поездки пытались пересечь границу в пункте пропуска на Черниговщине. Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовской области. Именно из Львова они, якобы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил правоохранителей и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия", - говорится в сообщении.

В ходе дополнительной проверки пограничники выяснили, что иностранцы, среди которых четверо подростков, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и тут же направились в Гродненскую область. Большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре-октябре этого года.

Осмотрев "достопримечательности" на западе соседней республики путешественники решили заглянуть еще и в Украину. Пограничники приняли решение не пропускать и вернуть путешественников в Республику Беларусь, ведь указанные лица не имели оснований для въезда на территорию Украины.

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8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Верховная Рада позволила пограничникам использовать оружие и боевую технику. Закон разрешил изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или нанести вред жизни или здоровью людей. Пограничники могут использовать средства визуального и технического наблюдения, сигнализацию, инженерные боеприпасы, сооружения и заграждения.