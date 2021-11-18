Пограничникам разрешили использовать оружие и боевую технику

Рада усовершенствовала порядок использования и применения оружия пограничниками. Фото: Reuters

Верховная Рада позволила пограничникам использовать оружие и боевую технику.

Закон разрешил изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или нанести вред жизни или здоровью людей, сообщает "Интерфакс-Украина".

Пограничники могут использовать средства визуального и технического наблюдения, сигнализацию, инженерные боеприпасы, сооружения и заграждения.

"Пограничникам разрешено разблокировать или прекращать противоправные действия при блокировании пунктов пропуска через государственную границу, контрольных пунктов въезда-выезда, военных городков, подразделений и органов управления Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

Можно использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и средства принудительной остановки транспортного средства.

Для принудительного открытия помещений или устранения помех для задержания можно использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства.

Законопроект позволяет использовать огнестрельное оружие для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников и для задержания лица, совершающего тяжкое преступление.

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Пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, если водитель создает угрозу жизни или здоровью человека.

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