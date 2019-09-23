На границе задержали женщину, которая "трудоустраивала" украинок в московских борделях

Уголовное производство открыли по статье о торговле людьми. Фото: из открытых источников

Уроженка Николаева в сговоре с российскими правоохранителями переправляла украинок в РФ для "работы" в сфере предоставления интимных услуг.

Оперативники установили, что она с 2013 года живет в Москве, сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленницу задержали в Сумской области на пункте пропуска "Бачевск" при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградщины.

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Женщина находила украинок через объявления в Интернете и через своих сообщников "трудоустраивала" в московские бордели.

Уголовное производство открыли по статье о торговле людьми или другому незаконному соглашению относительно человека, задержанной объявили о подозрении.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления обстоятельств дела и других лиц, причастных к торговле людьми.

В руках торговцев людьми могут оказаться более 60% украинских подростков. Речь идет о тех, кто из неблагополучных семей, нигде не учится, не работает и тому подобное.