На границе задержали женщину, которая "трудоустраивала" украинок в московских борделях

Уроженка Николаева в сговоре с российскими правоохранителями переправляла украинок в РФ для "работы" в сфере предоставления интимных услуг.
Оперативники установили, что она с 2013 года живет в Москве, сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленницу задержали в Сумской области на пункте пропуска "Бачевск" при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградщины.
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Женщина находила украинок через объявления в Интернете и через своих сообщников "трудоустраивала" в московские бордели.
Уголовное производство открыли по статье о торговле людьми или другому незаконному соглашению относительно человека, задержанной объявили о подозрении.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления обстоятельств дела и других лиц, причастных к торговле людьми.
В руках торговцев людьми могут оказаться более 60% украинских подростков. Речь идет о тех, кто из неблагополучных семей, нигде не учится, не работает и тому подобное.
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