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понедельник, 30 августа 2021 05:29

На границе Украины и Румынии задержали группу нелегалов

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На границе Украины и Румынии задержали группу нелегалов
В машине находились водитель-украинец и четверо иностранцев без документов. Фото: dpsu.gov.ua

На границе Украины и Румынии в Черновицкой области украинские пограничники задержали группу иностранцев, которые планировали незаконно попасть на территорию Евросоюза. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.

Так, наряд погранотдела Порубное, проверяя оперативную информацию, остановил в километре от границы, в районе перекрестка дорог Багриновка-Ст.Вовчинец-Черепковцы, легковой автомобиль Skoda. В машине находились водитель-украинец и четыре иностранца без документов - три мужчины и женщина.

"Пассажиры автомобиля документов с собой не имели, однако во время беседы пограничники выяснили, что мужчины из Пакистана, а их спутница - из Афганистана", - уточнили в пресс-службе.

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Задержанных иностранцев доставили в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда, их привлекут к административной ответственности по факту попытки незаконного пересечения границы (ч.2 ст.204-1 КУоАП). Украинца, в свою очередь, передали Нацполиции. Ему инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ст.332 УК).

В Черноморском морском порту обнаружили двух незаконных мигрантов. В обоих были паспорта граждан Сирии.

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