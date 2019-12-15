На границе с Польшей конфисковали крупнейшую за год партию янтаря

Фото: Straz Graniczna RP

Двое мужчин нелегально переправили через реку Западный Буг 103 кг янтаря стоимостью € 50 тыс. Польские пограничники задержали их и передали Украине.

Кроме того, в украинцев изъяли 4000 пачек сигарет стоимостью € 13 тыс, об этом говорится в заявлении пограничной службы Польши.

Инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве.

Конфискованная партия янтаря является крупнейшей за 2019 год.

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 2240 об урегулировании вопросов добычи янтаря. Решение поддержали 342 нардепа.