Рада взялась за урегулирование незаконной добычи янтаря

Добычу янтаря будут наказывать штрафом или заключением. Фото: twitter.com/derzhgeonadra

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 2240 об урегулировании вопросов добычи янтаря.

Решение поддержали 342 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности законопроект предлагает Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 240 - незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозку янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 51 тыс. - 17 тыс, или ограничение свободы на срок от 3 до 6 лет или лишения свободы с конфискацией имущества.

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Преступление, совершенное повторно или в крупных размерах, на территориях или объектах природно-заповедного фонда будут караться лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Содействие должностного лица с использованием служебного положения в добыче янтаря наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Законопроект предлагает урегулировать отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря, прекращение незаконной добычи, рост уровня жизни населения в местах добычи янтаря, обеспечения охраны окружающей природной среды и рекультивации земель.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2047-д, который предлагает ликвидировать деятельность так называемых "площадок Яценко", что зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества."За" проголосовали 378 нардепов.