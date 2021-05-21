На границе поймали украинцев с фейковыми тестами на Covid-19

Латвийские пограничники задержали восьмерых украинский. Пытались въехать в Баускського края с поддельными тестами на Covid-19.
Относительно четырех граждан нарушили административные дела, а других уже привлекли к административной ответственности, сообщает DELFI.
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С начала апреля латвийские пограничники задержали около сотни нарушителей с фейковых справками о коронавирус.
В Костополе Ровенской области разоблачили 31-летнюю владелицу турагентства, которая подделывала справки об отсутствии Covid-19 для выезда за границу. Деятельность женщина развернула еще в октябре прошлого года. Справка стоила 400-500 грн.
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