Владелица турагентства торговала липовыми Covid-справками

В Костополе Ровенской области разоблачили 31-летнюю владелицу турагентства, которая подделывала справки об отсутствии Covid-19 для выезда за границу.

Деятельность женщина развернула еще в октябре прошлого года. Справка стоила 400-500 грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: rv.npu.gov.ua

"С помощью бланков с интернета, используя соответствующее программное обеспечение для их заполнения, злоумышленница за 400-500 гривен продавала справки об отсутствии заболевания Covid-19 лицам, выезжающим за границу. Во время обыска у подозреваемой обнаружили и изъяли банковские карточки, оргтехнику, средства связи, блокноты с черновыми записями и 30 бланков справок об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией", - рассказали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Липовые" документы в ассортименте: СБУ ликвидировала фабрики подделок

Следственные действия продолжаются. По результатам предназначенных экспертиз будет решаться вопрос о сообщении женщине о подозрении.

В Киеве супруги организовали бизнес по продаже липовых справок о прохождении теста на коронавирус. К делу привлекли сына. Злоумышленники использовали поддельные печати одного из медицинских центров. По желанию клиентов справки изготавливали на иностранных языках для выезда за границу.