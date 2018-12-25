На границе двух областей застряли сотни автомобилей

5 областей завалило снегом. Фото: ТСН

На границе Черкасской и Полтавской областей вечером 25 декабря в снежных заносах застряли около 200 автомобилей.

Ситуация осложняется тем, что, с другой стороны грузовик перекрыл движение транспорта и снегоуборочная техника не может подойти, сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Он отметил, что из воинской части для освобождения пути направили БТР.

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Национальная полиция сообщила, что 25 декабря в пяти областях Украины наблюдается осложнение движения транспорта из-за сильного снегопада и метели.