На глазах толпы: подростки жестоко избили больную девочку

В Днепре группа подростков сильно избила 14-летнюю девочку Фото:i1.wp.com

В Днепре группа подростков сильно избила 14-летнюю Лизу, которая страдает диабетом.

Инцидент случился на глазах у всего двора, однако никто не решился защитить ребенка, сообщает "Информатор".

Пострадавшая вместе с подругами сидела на лавочке. Дети начали дразнить ее из-за диабета. В этот момент мимо проходила 15-летняя Катя, которая восприняла насмешки в свой адрес. Обложив Лизу матами, начала жестоко избивать. Вскоре "на помощь" подоспела подруга хулиганки и девочку избивали двое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму пьяный парень облил девушку бензином и поджег

Лиза получила многочисленные ссадины и ушиб позвоночника. В данный момент она находится в отделении нейрохирургии. По словам мамы пострадавшей, обидчица входит в плохую компанию.

"В целом их 60-70 человек, и они неоднократно становились героями подобных ситуаций: то бомжа изобьют, то еще что. Так вот эта Катя - из их отряда. Девочки были между собой незнакомы. Когда я разговаривала с ребятами со двора, то они сказали, что эта барышня на протяжении 2 дней выслеживала мою дочь", - говорит мама девочки.

В Ужгороде на Закарпатье 16-летний парень изнасиловал 9-летнего. Пострадавший в больнице. Насильника задержали, сообщила Алина Новикова, офицер группы информации и коммуникации Галицкой бригады Нацгвардии Украины.