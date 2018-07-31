9-летнего мальчика изнасиловал подросток

В Ужгороде на Закарпатье 16-летний парень изнасиловал 9-летнего. Фото - prozak.info

В Ужгороде на Закарпатье 16-летний парень изнасиловал 9-летнего. Пострадавший в больнице. Насильника задержали, сообщила Алина Новикова, офицер группы информации и коммуникации Галицкой бригады Нацгвардии Украины.

"Нацгвардейцы проводили совместное патрулирование с полицейскими и тогда поступила информация о случае с изнасилованием. Пострадавшим оказался 9-летний мальчик. Правоохранители выехали в Ужгородскую больницу, где мальчик находился с бабушкой. Там он все и рассказал и описал насильника", - рассказала Новикова.

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Правоохранители вместе с потерпевшим выехали на место, где мог находиться насильник. Там его и задержали. Мальчик опознал нападавшего. Продолжаются следственные действия.

Нашли 13-летнего подростка, которого подозревают в изнасиловании и избиении 39-летней женщины в Тальном Черкасской области. Пострадавшая скончалась в больнице от разрыва желудка и печени.