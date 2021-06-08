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вторник, 08 июня 2021 15:12

На газопроводе прогремел взрыв
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В Ивано-Франковской области на газопроводе прогремел взрыв
Фото: dsns.gov.ua
В Ивано-Франковской области на газопроводе прогремел взрыв
В Ивано-Франковской области на газопроводе прогремел взрыв

8 июня вблизи села Клузов Тисменицкого района Ивано-Франковской области произошел взрыв на газопроводе Угерско - Ивано-Франковск - Черновцы.

Возгорания не было. С дачного дома отселили двух людей, а село обесточили, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Взрыв произошел на магистральном газопроводе Угерско - Ивано-Франковск - Черновцы. Это произошло из-за разгерметизации. Аварию локализовали путем перекрытия задвижек. Район разгерметизации - дачный массив, ближайший дачный дом находится на расстоянии 100 метров, с которого эвакуировали двух человек" , - сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным, пострадавших при взрыве нет. Местным жителям ничего не угрожает, сообщил оператор ГТС Украины.

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"Угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах нет, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС", - говорится в сообщении.

В МВД сообщили, что на месте происшествия также работают следователи и взрывотехники.

"По информации очевидцев, произошел хлопок части газопровода в месте перехода с земли на поверхность без последующего горения", - сказано в сообщении.

Место разгерметизации оцепили. Наблюдается уменьшение давления утечки газа.

Неподалеку Лубнов на Полтавщине произошел взрыв на магистральном газопроводе. Начался пожар. Причиной могла быть диверсия или незаконная врезка.

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Дата
08
июня

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