На газопроводе прогремел взрыв

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8 июня вблизи села Клузов Тисменицкого района Ивано-Франковской области произошел взрыв на газопроводе Угерско - Ивано-Франковск - Черновцы.

Возгорания не было. С дачного дома отселили двух людей, а село обесточили, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Взрыв произошел на магистральном газопроводе Угерско - Ивано-Франковск - Черновцы. Это произошло из-за разгерметизации. Аварию локализовали путем перекрытия задвижек. Район разгерметизации - дачный массив, ближайший дачный дом находится на расстоянии 100 метров, с которого эвакуировали двух человек" , - сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным, пострадавших при взрыве нет. Местным жителям ничего не угрожает, сообщил оператор ГТС Украины.

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"Угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах нет, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС", - говорится в сообщении.

В МВД сообщили, что на месте происшествия также работают следователи и взрывотехники.

"По информации очевидцев, произошел хлопок части газопровода в месте перехода с земли на поверхность без последующего горения", - сказано в сообщении.

Место разгерметизации оцепили. Наблюдается уменьшение давления утечки газа.

Неподалеку Лубнов на Полтавщине произошел взрыв на магистральном газопроводе. Начался пожар. Причиной могла быть диверсия или незаконная врезка.