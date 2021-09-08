На дороге с запиской: пропавшего мужчину нашли мертвым

49-летнего Сергея Захарина, который исчез по дороге из Киева в Чернигов, нашли мертвым. Фото: cn.npu.gov.ua

Вечером 7 сентября нашли мертвым черниговца 49-летнего Сергея Захарина. Исчез накануне по дороге из Чернигова в Киев.

Рядом с телом нашли предсмертную записку, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина возвращался из столицы 6 сентября. И около часа ночи вышел из такси возле села Красиловка на трассе Киев - Чернигов. Связь с ним оборвалась", - рассказали в полиции.

Следов насилия на теле Захарина полицейские не обнаружили. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следствие продолжается.

Известно, что 10 октября Сергей Захарин должен был праздновать 50-летие.

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