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На дороге с запиской: пропавшего мужчину нашли мертвым

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На дороге с запиской: пропавшего мужчину нашли мертвым
49-летнего Сергея Захарина, который исчез по дороге из Киева в Чернигов, нашли мертвым. Фото: cn.npu.gov.ua

Вечером 7 сентября нашли мертвым черниговца 49-летнего Сергея Захарина. Исчез накануне по дороге из Чернигова в Киев.

Рядом с телом нашли предсмертную записку, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина возвращался из столицы 6 сентября. И около часа ночи вышел из такси возле села Красиловка на трассе Киев - Чернигов. Связь с ним оборвалась", - рассказали в полиции.

Следов насилия на теле Захарина полицейские не обнаружили. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следствие продолжается.

Известно, что 10 октября Сергей Захарин должен был праздновать 50-летие.

В Одесской области нашли мертвым предпринимателя из Винницкой области 55-летнего Григория Барабаша. Он ехал из Одессы на автомобиле Mercedes и связь с ним оборвалась. Тело обнаружили в реке недалеко от села Дубиново в Подольском районе.

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08
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