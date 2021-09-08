На дороге с запиской: пропавшего мужчину нашли мертвым

Вечером 7 сентября нашли мертвым черниговца 49-летнего Сергея Захарина. Исчез накануне по дороге из Чернигова в Киев.
Рядом с телом нашли предсмертную записку, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего мужчину освободили из рабства. Родственники заплатили выкуп
"Мужчина возвращался из столицы 6 сентября. И около часа ночи вышел из такси возле села Красиловка на трассе Киев - Чернигов. Связь с ним оборвалась", - рассказали в полиции.
Следов насилия на теле Захарина полицейские не обнаружили. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следствие продолжается.
Известно, что 10 октября Сергей Захарин должен был праздновать 50-летие.
В Одесской области нашли мертвым предпринимателя из Винницкой области 55-летнего Григория Барабаша. Он ехал из Одессы на автомобиле Mercedes и связь с ним оборвалась. Тело обнаружили в реке недалеко от села Дубиново в Подольском районе.
Комментарии