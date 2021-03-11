На дороге не разминулись 6 легковушек: кадры аварии

В Харькове столкнулись сразу 6 автомобилей.

Авария произошла на ул. Академика Павлова 10 марта около 17:30. Пострадала женщина, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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"Предварительно установлено, что произошло столкновение транспортных средств Chevrolet Tacuma, Lexus, Nissan Leaf, Chevrolet Epica, Mazda 6 и Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получила 37-летняя женщина - водитель Lexus. Ее доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

9 марта около 5:13 при выезде из села Колесниковка Купянского района Харьковской области столкнулись ЗАЗ-1102 "Таврия" и Renault Megane. Погибли 2 человека.