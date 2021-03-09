Легковушки сошлись в лобовом столкновении. Погибших вырезали спасатели

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9 марта около 5:13 при выезде из села Колесниковка Купянского района Харьковской области столкнулись ЗАЗ-1102 "Таврия" и Renault Megane.

Погибли 2 человека, еще один мужчина - в больнице, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"В "Таврии" погибли 68-летний водитель и 65-летняя пассажирка. 29-летний водитель Renault Megane был госпитализирован в Купянскую больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки слева", - говорится в сообщении.

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Спасатели с помощью специального инструмента разрезали кузова изувеченных легковушек и доставали тела погибших и пострадавшего.

Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

9 марта около 5:40 возле села Каменка Изюмского района Харьковской области перевернулся микроавтобус Renault Trafic. В салоне находились водитель и 8 пассажиров. 1 погиб, остальные - в больнице.