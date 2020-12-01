На дороге не разминулись 4 легковушки - есть пострадавшие

На Харьковщине произошло ДТП с участием 4 автомобилей.

В результате столкновения 2 водителей с травмами забрали в больницу, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать с 7-летним сыном погибли на дороге. Еще 2 детей спасают

Фото: hk.npu.gov.ua

"Информация об аварии в поселке Покотиловка поступила в Харьковский отдел полиции 1 декабря около 08:00. 44-летний водитель Volkswagen во время выполнения обгона, выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer. В дальнейшем автомобиль Volkswagen осуществил лобовое столкновение с автомобилями Opel Astra и ЗАЗ Славута. В результате в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести доставлены водитель Volkswagen и 54-летний водитель Opel" ", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают полицейские. Обстоятельства ДТП выясняются.

Вблизи села Дубровка Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" столкнулись легковушка Mitsubishi Galant и микроавтобус Volkswagen Transporter. В результате ДТП погиб 23-летний водитель легковушки. Еще 4 человека попали в больницу.