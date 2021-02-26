На дороге не разминулись 4 авто. Есть погибшие

В Угринове на Ивано-Франковщине столкнулись Opel Combo, Renault Kangoo, ВАЗ 21010 и Renault-21 26 февраля около 7:40.

В результате 2 человека погибли, еще один покалечился, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: pik.net.ua

"Установлено, что автомобиль Opel Combo, который ехал в направлении Львова, пытался повернуть налево. Позади двигался Renault Kangoo, который по невнимательности столкнулся с Opel. В результате Renault Kangoo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ. Тот в левой полосе движения ехал в сторону Ивано-Франковска. После этого еще один Renault, который ехал сзади в направлении Ивано-Франковска, врезался в ВАЗ", - рассказали в полиции.

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Еще 2 автомобиля, чтобы избежать столкновения, съехали с дороги на обочину.

В результате аварии погибли 28-летний водитель ВАЗ и его 26-летний пассажир. А также травмировалась 23-летняя пассажирка - у нее легкие телесные повреждения. И погибшие, и потерпевшая - жители Езуполья.

Следователи открыли уголовное производство, устанавливают все обстоятельства ДТП. Запланирован ряд экспертиз.

На трассе Харьков-Сумы столкнулись рейсовый автобус "Эталон" с пассажирами и ВАЗ 21099. Погибли 2 человека. Авария произошла в селе Крысин Богодуховского района Харьковской области.