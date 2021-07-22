На дороге нашли два трупа. Убийцу разыскали за несколько часов

Сегодня около 01:30 между Каховкой и селом Малокаховка нашли тела 36-летнего жителя Киевской области и 39-летнего жителя Закарпатья.

Все указывало на то, что их сбил автомобиль - на дороге валялись обломки бампера и другие части автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся. Его и поврежденный автомобиль разыскали в одном из дворов в Малокаховке, рассказал заместитель начальника отдела следственного управления областной полиции Евгений Шаталов.

Автор: hr.npu.gov.ua На Херсонщине посреди дороги нашли тела двух мужчин. Все указывало на то, что их сбила машина

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"Обломки, которые нашли на проезжей части, от автомобиля "Лексус". Полицейские выяснили, что он принадлежит 35-летнему жителю Одессы. В течение нескольких часов авто нашли в Малокаховке. От объяснений мужчина отказался", - рассказал Шаталов.

Автор: hr.npu.gov.ua Водителя и его авто разыскали

Водителя задержали. Его поведение вызвало подозрение, что мужчина может находиться в нетрезвом состоянии. Это устанавливают эксперты.

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Харькове на Окружной дороге, недалеко от автозаправочной станции "Маршал", обнаружили тело неизвестного. Погибшему на вид 50-60 лет. На месте полицейские изъяли фрагменты лобового стекла, вероятно, от автомобиля ВАЗ 2101. Возможно, мужчину сбила машина.