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четверг, 22 июля 2021 13:06

На дороге нашли два трупа. Убийцу разыскали за несколько часов

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Сегодня около 01:30 между Каховкой и селом Малокаховка нашли тела 36-летнего жителя Киевской области и 39-летнего жителя Закарпатья.

Все указывало на то, что их сбил автомобиль - на дороге валялись обломки бампера и другие части автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся. Его и поврежденный автомобиль разыскали в одном из дворов в Малокаховке, рассказал заместитель начальника отдела следственного управления областной полиции Евгений Шаталов.

Автор: hr.npu.gov.ua
  На Херсонщине посреди дороги нашли тела двух мужчин. Все указывало на то, что их сбила машина
На Херсонщине посреди дороги нашли тела двух мужчин. Все указывало на то, что их сбила машина

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"Обломки, которые нашли на проезжей части, от автомобиля "Лексус". Полицейские выяснили, что он принадлежит 35-летнему жителю Одессы. В течение нескольких часов авто нашли в Малокаховке. От объяснений мужчина отказался", - рассказал Шаталов.

Автор: hr.npu.gov.ua
  Водителя и его авто разыскали
Водителя и его авто разыскали

Водителя задержали. Его поведение вызвало подозрение, что мужчина может находиться в нетрезвом состоянии. Это устанавливают эксперты.

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Харькове на Окружной дороге, недалеко от автозаправочной станции "Маршал", обнаружили тело неизвестного. Погибшему на вид 50-60 лет. На месте полицейские изъяли фрагменты лобового стекла, вероятно, от автомобиля ВАЗ 2101. Возможно, мужчину сбила машина.

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