На Днепропетровщине объявили эпидемию гриппа

В Днепропетровской обл. с 31 января объявили эпидемию гриппа.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Днепропетровской обл. превысила эпидемический порог, говорится в сообщении Днепропетровской областной государственной администрации.
За последнюю неделю количество заболевших возросло на 44%. 26,5 тыс. человек обратились к врачам. Большинство из них - дети. Почти 99 тыс. школьников отправили на карантин.
944 отдельных классов и 191 школу закрыли на карантин.
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Медики советуют избегать близкого контакта с больными, чаще мыть руки и стараться меньше трогать лицо - глаза, нос и рот.
В областной инфекционной больнице находятся двое львовян, вернувшихся из Китая и имеют симптомы респираторных заболеваний.
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