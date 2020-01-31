На Днепропетровщине объявили эпидемию гриппа

Школы области объявили карантин. Фото: "Главком"

В Днепропетровской обл. с 31 января объявили эпидемию гриппа.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Днепропетровской обл. превысила эпидемический порог, говорится в сообщении Днепропетровской областной государственной администрации.

За последнюю неделю количество заболевших возросло на 44%. 26,5 тыс. человек обратились к врачам. Большинство из них - дети. Почти 99 тыс. школьников отправили на карантин.

944 отдельных классов и 191 школу закрыли на карантин.

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Медики советуют избегать близкого контакта с больными, чаще мыть руки и стараться меньше трогать лицо - глаза, нос и рот.

В областной инфекционной больнице находятся двое львовян, вернувшихся из Китая и имеют симптомы респираторных заболеваний.