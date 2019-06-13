На Десне 11-летнего мальчика затянуло в водоворот

На Десне утонул 11-летний мальчик. Фото: GHJ

В Чернигове на реке Десна утонул 11-летний мальчик.

Трагедия произошла в четверг, 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС в Черниговской области.

По предварительной информации, ребенка затянуло в водоворот. Это место отдыха на Десне вблизи автомобильного моста не является официальным местом купания и отдыха, поэтому его не готовили к пляжному сезону.

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Спасатели получили сообщение об инциденте в 15:00. Спасти мальчика не удалось. В 16:36 тело ребенка достали из воды.

В Днепровском районе столицы в акватории озера "Радужное" утонул 16-летний подросток. Тело парня нашли на расстоянии 20 м от берега на глубине 6 м.