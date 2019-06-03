На частном аттракционе развлечений погиб мужчина

На аттракционах погиб мужчина. Фото: bessarabiainform

В городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина сорвался с карусели и погиб.

трагедия произошла накануне поздно вечером на одном из аттракционов, установленных частными предпринимателями около Аккерманской крепости. Погибшим оказался 42-летний житель села Шабо, - пишет Бессарабия Информ.

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По данным журналистов, мужчина сорвался с кресла карусели во время ее движения и упал на землю. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Очевидцы говорят о нескольких версиях происшествия: от не пристегнутых должным образом ремней безопасности до нарушения техники безопасности самим погибшим. Свидетели сообщают, что трагедия произошла на глазах у родных мужа.

Обстоятельства выясняют правоохранители. Трагедию квалифицируют по статье о нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

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