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понедельник, 03 июня 2019 16:28

На частном аттракционе развлечений погиб мужчина

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На частном аттракционе развлечений погиб мужчина
На аттракционах погиб мужчина. Фото: bessarabiainform

В городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина сорвался с карусели и погиб.

трагедия произошла накануне поздно вечером на одном из аттракционов, установленных частными предпринимателями около Аккерманской крепости. Погибшим оказался 42-летний житель села Шабо, - пишет Бессарабия Информ.

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По данным журналистов, мужчина сорвался с кресла карусели во время ее движения и упал на землю. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Очевидцы говорят о нескольких версиях происшествия: от не пристегнутых должным образом ремней безопасности до нарушения техники безопасности самим погибшим. Свидетели сообщают, что трагедия произошла на глазах у родных мужа.

Обстоятельства выясняют правоохранители. Трагедию квалифицируют по статье о нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

1 июня в селе Марьяновка Карловского района выпал град величиной с яйцо перепелки.

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Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

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