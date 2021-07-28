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среда, 28 июля 2021 16:11

На Чернобыльской АЭС ищут взрывчатку. Объявили аварийную готовность

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На Чернобыльской АЭС ищут взрывчатку. Объявили аварийную готовность
Сообщение о минировании АЭС могли отправить сталкеры. Фото: pixabay.com

На Чернобыльской атомной электростанции объявили режим аварийной готовности из-за сообщения о минировании предприятия.

Правоохранители уже ищут взрывчатку, сообщает пресс-служба государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция".

"28 июля неизвестные прислали на электронную почту предприятия сообщение о том, что на территории промышленной площадки станции заложили взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Уже выполнили меры по защите персонала станции и по предотвращению террористической угрозы. Создали также оперативный штаб, в который вошли представители СБУ, Нацполиции и ГСЧС.

Сообщение о минировании АЭС отправили сталкеры, считает глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко. Минирование могли осуществить из-за последних изменений законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения, предположил он в Facebook.

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Взрыв на ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Был полностью разрушен четвертый реактор атомной электростанции. Произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Облако из них прошлось над большей частью Европы и даже достигло восточных границ США. Из Припяти и окружающих населенных пунктов эвакуировали около 200 тыс. человек. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики.

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