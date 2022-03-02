На Черниговщине оккупанты стреляют по скорым и спасателям

Российский враг обстреливает Чернигов. Фото: ГСЧС Украины

На Черниговщине не удается договориться о гуманитарном коридоре, враги стреляют по авто скорых и ГСЧС.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

"Враг звереет. Не можем договориться о гуманитарном коридоре для отрезанных от поставок заведений (например, психбольница в Халявине). Оккупанты стреляют в авто скорой помощи и ГСЧС по всей области", - говорится в сообщении.

В то же время в Чернигов привезли продукты. Сейчас они распределяются по торговым сетям города.

"Прорабатываем следующие поставки. Проблем с продуктами не будет. Это не считая помощи от частников", - сообщил глава ОГА.

В области непростая ситуация с лекарством.

"Хуже с лекарством: только завтра ждем поставку. Пока лечебные заведения обмениваются самым необходимым. Владельцы аптек договариваются о доставке со складов лекарства в соответствии с потребностью. Кстати, одна из продуктовых сетей города запускает продажу лекарств. Сообщим дополнительно адреса", - подчеркнул Чаус.

Блокпосты по городу обеспечиваются необходимым.