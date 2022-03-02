На Черниговщине оккупанты стреляют по скорым и спасателям

На Черниговщине не удается договориться о гуманитарном коридоре, враги стреляют по авто скорых и ГСЧС.
Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.
"Враг звереет. Не можем договориться о гуманитарном коридоре для отрезанных от поставок заведений (например, психбольница в Халявине). Оккупанты стреляют в авто скорой помощи и ГСЧС по всей области", - говорится в сообщении.
В то же время в Чернигов привезли продукты. Сейчас они распределяются по торговым сетям города.
"Прорабатываем следующие поставки. Проблем с продуктами не будет. Это не считая помощи от частников", - сообщил глава ОГА.
В области непростая ситуация с лекарством.
"Хуже с лекарством: только завтра ждем поставку. Пока лечебные заведения обмениваются самым необходимым. Владельцы аптек договариваются о доставке со складов лекарства в соответствии с потребностью. Кстати, одна из продуктовых сетей города запускает продажу лекарств. Сообщим дополнительно адреса", - подчеркнул Чаус.
Блокпосты по городу обеспечиваются необходимым.
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