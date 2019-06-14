На Черниговщине избили двух журналистов

Правонарушителю грозит ограничение свободы на срок до 5 лет. Фото: из открытых источников

В городе Прилуки Черниговской области мужчина напал на 2-х журналистов во время встречи кандидата в народные депутаты с гражданами. Правонарушителя уже задержали, он находится в больнице под охраной, сообщила полиция Черниговской области.

"Сотрудники одного из центральных телеканалов прибыли на встречу, хотели проверить имеющуюся у них информацию относительно подкупа избирателей на данном мероприятии. В это время один из сторонников кандидата помешал журналистам осуществлять профессиональную деятельность и причинил им телесные повреждения", - говорится в сообщении.

После инцидента 52-летний мужчина забаррикадировался у себя дома. Впустил правоохранителей, когда они сообщили о проведении обыска.

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По факту избиения журналистов правоохранители открыли уголовное дело по статье - угроза или насилие в отношении журналиста. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

7 июня на ТЦ "Барабашово" произошла драка с участием 2-х групп лиц. Во время конфликта избили журналиста-оператора службы новостей "Вісті" Вадима Макарюка. Группа неизвестных набросились на оператора: залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру и вытащили оттуда карту памяти с отснятым материалом. На видео очевидцев видно, как неизвестный стреляет в сторону оператора. Следственные действия ведутся по ч. 2 ст. 171 (препятствование журналистской деятельности), ст. 345-2 (насилие в отношении журналиста), ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. Вечером 11 июня одному из участников конфликта объявили о подозрении.