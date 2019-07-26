На Черниговщине 7 часов горел жиркомбинат

В Нежине на Черниговщине ликвидировали масштабный пожар на местном жиркомбинате.
Огонь возник в складских помещениях и пылал более 7 часов, сообщает пресс служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Горели около 17 тонн подсолнечной лузги на площади около 2 тыс. кв. м.
Кроме спецтехники для пожаротушения привлекли вертолет ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет.
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Напомним, в Киевской области горела свалка промышленных отходов картонного комбината.
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