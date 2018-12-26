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среда, 26 декабря 2018 12:26

На Бориспольской трассе грузовик протаранил маршрутку

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На Бориспольской трассе грузовик протаранил маршрутку
Полицейские устанавливают обстоятельства дорожного происшествия. Фото: kv.npu.gov.ua

26 декабря на автодороге Киев-Борисполь возле села Счастливое столкнулись маршрутный автобус и грузовик. В результате аварии пострадали 8 человек. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киевской области.

Водитель автобуса "Эталон", выезжая от остановки общественного транспорта в направлении Киева, не предоставил преимущество в движении автомобилю "ДАФ", который двигался в попутном направлении.

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В результате ДТП два пассажира госпитализировали. Еще шесть человек получили незначительные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи покинули больницу.

"Полицейские устанавливают обстоятельства дорожного происшествия, опрашивают свидетелей. По данному факту открыли уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - говорится в сообщении.

В Киевской области на дороге Згуровка-Майское из-за непогоды в снежном сугробе застрял школьный автобус с тремя десятками детей.

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26
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