Школьный автобус с 30 детьми застрял в сугробе

На место происшествия направили дежурный караул. Фото: пресс-служба ГУ ДСНС Украины в Киевской области

В Киевской области на дороге Згуровка-Майское из-за непогоды в снежном сугробе застрял школьный автобус с тремя десятками детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины области.

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"В оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на 10-м километре автодороги Згуровка-Майское в связи с погодными условиями в снежном сугробе застрял школьный автобус".

На место происшествия направили дежурный караул 26-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Згуровка. Автобус с перемета вытащили, школьники пошли в школу.

По состоянию на утро 26 декабря в Украине остались без электричества около 500 населенных пунктов в десяти областях.

В результате осложнения погодных условий (дождей, мокрого снега и порывов ветра) тока нет у 479 населенных пунктов в десяти областях, - сообщили в ДСНС.