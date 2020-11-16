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понедельник, 16 ноября 2020 23:19

На борьбу с Covid-19 выделят еще 2 млрд гривен

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На борьбу с Covid-19 выделят еще 2 млрд гривен
Бюджетный комитет согласился выделить больницам 2 млрд гривен из коронавирусного фонда. Фото: REUTERS

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал выделение более 2 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом.

Половина указанной суммы – 1 млрд – пойдет на приобретение экспресс-тестов, которые получат семейные врачи, мобильные бригады медиков и скорая помощь, сообщается в Telegram "Слуги народа".

Еще 896 миллионов гривен направят на обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.

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Также 259 млн будут направлены в качестве субвенции местным бюджетам – 259 млн. Из них 213 млн – на лабораторное оборудование для больниц и 46 млн – на расходные материалы для тестирования крови.

Бюджетный комитет согласился дополнительно выделить 10 миллионов гривен на ПЦР-тесты и средства индивидуальной защиты для Государственного управления делами, в ведении которого в частности находится "Феофания", где лечатся президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

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