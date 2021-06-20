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воскресенье, 20 июня 2021 17:32

На берегу Азовского моря затопило автомобили. Спасатели были вынуждены вмешаться
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На берегу Азовского моря спасали водителей
Фото: ГСЧС
На берегу Азовского моря спасали водителей
На берегу Азовского моря спасали водителей
На берегу Азовского моря спасали водителей
На берегу Азовского моря спасали водителей

На побережье Азовского моря в Запорожской области подтопило 20 автомобилей.

Машины застряли. Спасатели были вынуждены вытаскивать их, сообщает ГСЧС в Запорожской области.

19 июня на побережье Азовского моря из-за порывов ветра до 24 м/с и высоты волн 13-15 дм поднялся уровень воды. В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на общественном пляже между селом Приморский Посад и деревней Новоконстантиновка подтопило авто.

"В ловушке оказались 20 автомобилей, в которых находились 45 взрослых и шесть детей в возрасте от четырех до шести лет. Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса отбуксировали машины на твердое покрытие. Жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Спасатели помогали людям на Обиточной косе. Девять взрослых и четверо детей не могли самостоятельно покинуть ее. Спасатели на спецавтомобиле переправили всех пострадавших в безопасное место.

Вблизи Бердянска разыскивают трех рыбаков, которые вышли в Азовское море на деревянном баркасе. К поисковым работам привлекли катер Госпогранслужбы и катер коммунальной спасательной службы.

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20
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