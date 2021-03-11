На базе ВСУ самолет загорелся после столкновения с легковушкой

Авария произошла 10 марта вечером после завершения летной смены Фото: pixabay.com

В 40-й авиабригаде тактической авиации ВСУ в Василькове Киевской области после столкновения с легковушкой загорелся самолет.

Авария произошла 10 марта вечером после завершения летной смены, сообщили в воздушном командовании "Центр".

"В ходе буксировки самолета на авиационную стоянку произошло столкновение автомобиля с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание. Его своевременно локализировали силами пожарного подразделения части", - говорится в заметке.

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Водитель легковушки получил травмы. Его жизни ничего не угрожает.

В воинской части проводится служебное расследование, причины аварии выясняются.

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