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среда, 09 октября 2019 12:42

На базе отдыха рухнул балкон с людьми: есть жертвы

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На базе отдыха рухнул балкон с людьми: есть жертвы
В Коблево на Николаевщине на одной из баз отдыха обвалился балкон с работниками. Есть погибший. Фото - Новости N

В Коблево на Николаевщине на одной из баз отдыха обвалился балкон с работниками. Один мужчина погиб, еще двое получили травмы.

Все трое - жители Ивано-Франковской области. Приехали в Коблево для трудоустройства разнорабочими, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

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"Чтобы осмотреть объем работы, мужчины поднялись на третий этаж сооружения, которое находилось в стадии демонтажа. Стали на бетонную плиту, что осталась от балкона. От веса плита обрушилась вместе с людьми. В результате обрушения один из мужчин от полученных травм погиб на месте происшествия, второй с телесными повреждениями был доставлен в больницу, третий получил ссадины и синяки и от госпитализации отказался ", - рассказали в полиции.

Следователи устанавливают обстоятельств происшествия. Начато уголовное производство. Виновнику трагедии грозит 5 лет ограничения свободы или 8 тюрьмы.

В жилом доме Каменского в Днепропетровской обвалился балкон, на котором стояли два человека. Они сильно пострадали.

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