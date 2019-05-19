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воскресенье, 19 мая 2019 16:46

На автозаправке взорвалась цистерна
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В Житомире загорелась заправка
Фото: "Житомир"
В Житомире загорелась заправка
В Житомире загорелась заправка
В Житомире загорелась заправка
В Житомире загорелась заправка

В Житомире на улице Восточной произошел пожар на АЗС.

Один человек получил ожоги, сообщает "Житомир.info".

Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук, по предварительным данным, на заправке вспыхнула цистерна с топливом.

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"На пожаре сейчас работает 10 экипажей ГСЧС и 9 экипажей патрульной полиции. В настоящее время перекрыто движение по улице Восточной. Минут 5 назад удалось потушить пламя. По предварительной информации вспыхнула цистерна с топливом. В результате происшествия один человек получил ожоги и был госпитализирован", - сообщили в патрульной полиции.

На территории бывшей воинской части в Одессе произошел пожар. Часть расположена в Киевском районе города, сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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