На автозаправке взорвалась цистерна

Фото: "Житомир"

В Житомире на улице Восточной произошел пожар на АЗС.

Один человек получил ожоги, сообщает "Житомир.info".

Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук, по предварительным данным, на заправке вспыхнула цистерна с топливом.

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"На пожаре сейчас работает 10 экипажей ГСЧС и 9 экипажей патрульной полиции. В настоящее время перекрыто движение по улице Восточной. Минут 5 назад удалось потушить пламя. По предварительной информации вспыхнула цистерна с топливом. В результате происшествия один человек получил ожоги и был госпитализирован", - сообщили в патрульной полиции.

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