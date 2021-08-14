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суббота, 14 августа 2021 18:10

На автовокзале женщину раздавил автобус

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В Виннице на Восточном автовокзале водитель "БАЗ" раздавил 44-летнюю женщину. От полученных повреждений потерпевшая погибла на месте происшествия.

Авария произошла 13 августа около 17.30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vn.npu.gov.ua
  В Виннице на Восточном автовокзале водитель автобуса раздавил 44-летнюю жительницу Ильинцов
В Виннице на Восточном автовокзале водитель автобуса раздавил 44-летнюю жительницу Ильинцов

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"Погибшая - 44-летняя жительница Ильинцов. Причины аварии устанавливаются. Водитель освидетельствован Он трезвый", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Назначили ряд экспертиз. Если вину водителя докажут - могут посадить на восемь лет.

В Киеве возле станции метро Шулявская произошла смертельная авария. На проспекте Победы, 45 маршрутное такси №465 сбило мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. После столкновения пострадавший еще был жив. Водитель и его товарищи попытались оказать первую помощь и вызвали "скорую". Но спасти мужчину не удалось.

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