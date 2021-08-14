На автовокзале женщину раздавил автобус

В Виннице на Восточном автовокзале водитель "БАЗ" раздавил 44-летнюю женщину. От полученных повреждений потерпевшая погибла на месте происшествия.

Авария произошла 13 августа около 17.30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vn.npu.gov.ua В Виннице на Восточном автовокзале водитель автобуса раздавил 44-летнюю жительницу Ильинцов

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"Погибшая - 44-летняя жительница Ильинцов. Причины аварии устанавливаются. Водитель освидетельствован Он трезвый", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Назначили ряд экспертиз. Если вину водителя докажут - могут посадить на восемь лет.

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