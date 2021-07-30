На активистку вылили литр кислоты

Фото: facebook.com/Виктор Гандзюк

31 июля 2018-го херсонскую проукраинскую активистку, помощницу городского головы 33-летнюю Екатерину Гандзюк облили кислотой.

Нападение произошло, когда около 8:30 чиновница вышла из дома. К ней подбежал мужчина и выплеснул ей в лицо какую-то жидкость. Позже выяснилось, что это был литр серной кислоты. Екатерина получила химические ожоги более 30% тела: головы, лица, левой руки и ноги, передней части грудной клетки, левого глаза. Ее госпитализировали в реанимацию. Через сутки перевели на лечение в столицу. Предоставили государственную охрану. Она перенесла 14 операций. После трех месяцев лечения умерла.

За умышленное убийство задержали и осудили пять исполнителей. Приговоры вступили в силу 18 июля 2019 года. Координатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6,5 года лишения свободы, непосредственного нападающего Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Участники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года, а Виктор Горбунов - 3 года лишения свободы. Все признали вину.

Заказчиком расправы называют Владислава Мангера. Он - глава Херсонского областного совета. Организовывать нападение ему помогал лидер преступной группировки "москалей" Алексей Левин, по версии следствия. Благодаря посреднику Игорю Павловскому, привлекли к преступлению бывшего военного Сергея Торбина, а он - товарищей.

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Следствие по Мангеру и Левину приостанавливали в связи с розыском последнего. После экстрадиции Левина из Болгарии - возобновили.

Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу о вероятных заказчику и организатору преступления Мангеру и Левину. 16 октября в прошлом году Приморский райсуд Одессы вынес ему приговор. Павловского признали виновным в сокрытии преступления. Присудили два года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Обвинительный акт по Мангеру и Левину передали в суд в конце июля прошлого года. Оба фигуранта находятся под стражей.

17 июня Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36 лет. Активисты организовали акцию ко дню рождения Екатерины. В 19:30 они собрались под стенами министерства внутренних дел, чтобы напомнить имена убийц.