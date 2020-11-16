На 71-летнего профессора напали по дороге из аптеки

В больнице Харькова умер профессор вуза 71-летний Леонид Садовский, на которого напали по дороге домой. Фото: facebook.com/maysternya55

16 ноября в Харькове умер 71-летний профессор вуза, на которого напали по дороге домой. Это произошло 14 ноября в Московском районе города.

Мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой через пустырь. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Злоумышленник напал на него сзади и нанес неустановленным предметом травмы, от чего пострадавший потерял сознание. Придя в себя, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября скончался", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личность нападавшего. Ему грозит до 8 лет заключения.

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Погибший - режиссер, заведующий кафедрой мастерства актера Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского, заслуженный деятель искусств Украины Леонид Садовский. На него напали недалеко от дома, когда он вышел в аптеку за лекарствами, рассказали Gazeta.ua коллеги. Нападавшие не взяли у избитого режиссера ничего, хотя при нем была достаточно большая сумма денег.

На лечение Садовского собирали деньги все неравнодушные. Ему сделали операцию, после состояние оценивали как крайне тяжелое, он находился в реанимации.

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