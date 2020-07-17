На Центральном пляже Запорожья на 6-летнего мальчика упал металлический пляжный грибок. Ребенок в больнице. Фото: zp.npu.gov.ua

На Центральном пляже Запорожья на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция - пляжный грибок.

Мальчик получил закрытую травму брюшной полости, ссадины правого плеча. Ребенка госпитализировали в Запорожскую областную детскую больницу. Об этом в Facebook сообщил Центр экстренной и медицинской помощи Запорожской ОГА.

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"На место происшествия, кроме медиков прибыла полиция. Мать ребенка пояснила правоохранителям, что во время игры другой ребенок залез на металлический грибок. Он под тяжестью начал наклоняться и сломался в основе крепления. При падении металлическое оборудование задело ее сына, объяснила женщина", - рассказали в полиции.

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