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пятница, 17 июля 2020 18:10

На 6-летнего мальчика упал металлический пляжный грибок

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На 6-летнего мальчика упал металлический пляжный грибок
На Центральном пляже Запорожья на 6-летнего мальчика упал металлический пляжный грибок. Ребенок в больнице. Фото: zp.npu.gov.ua

На Центральном пляже Запорожья на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция - пляжный грибок.

Мальчик получил закрытую травму брюшной полости, ссадины правого плеча. Ребенка госпитализировали в Запорожскую областную детскую больницу. Об этом в Facebook сообщил Центр экстренной и медицинской помощи Запорожской ОГА.

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"На место происшествия, кроме медиков прибыла полиция. Мать ребенка пояснила правоохранителям, что во время игры другой ребенок залез на металлический грибок. Он под тяжестью начал наклоняться и сломался в основе крепления. При падении металлическое оборудование задело ее сына, объяснила женщина", - рассказали в полиции.

Следователи Вознесеновского отделения полиции открыли уголовное производство по статье "служебная халатность" в отношении одного из коммунальных предприятий города.

В Шуменском микрорайоне Херсона на мальчика, который играл на детской площадке во дворе, упал металлический грибок. Ребенок получил перелом руки и травму ноги.

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