На 13-летнюю школьницу посреди улицы напал насильник

В Донецкой области задержали 51-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 13-летнюю девушку. Фото: npu.gov.ua

В Краматорске Донецкой области задержали 51-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 13-летнюю девушку. Злоумышленник напал на нее на улице и затащил в овраг.

Спасла девочку подруга, с которой та разговаривала по телефону, сообщили в местной прокуратуре.

"13-летняя девушка возвращалась домой от подруги и говорила с ней по телефону. Мимо на велосипеде проезжал пьяный 51-летний местный житель. Он схватил ребенка за плечи и потащил к ближайшему оврагу. Там он пытался ее изнасиловать", - сказано в сообщении.

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Благодаря включенному телефону, крики девочки о помощи и название улицы, где она в то время находилась, услышала подруга и вовремя сообщила об этом родителям.

"Нападавший, поняв, что его неправомерные действия будут разоблачены, оставил ребенка и с места преступления скрылся", - добавили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В Одессе мужчина напал на больную девушку и тащил ее в сквер им. П. И. Старостина. На помощь девушке бросились прохожие. Злоумышленника задержали, устроили самосуд, после чего передали в руки полиции.