Мы кричали, но нас никто не слышал: рассказ студентки, которая выжила в смертельном пожаре

Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса студенты не могли спуститься с верхних этажей. Фото - od.dsns.gov.ua

Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса студенты не могли спуститься с верхних этажей. Поскольку на 3-м было очень жарко от огня и ничего не видно от черного дыма.

Дети кричали на помощь из окон, где смогли открыть. Другие - прыгали на асфальт и припаркованные авто. Об этом рассказала студентка колледжа Алла. Во время пожара она вместе с братом, одногруппниками и преподавателем оказались в огненной ловушке на 4-м этаже.

"Первая пара у нас была на 5-м этаже. На вторую спустились на 4-й. Уже собирались начинать, когда услышала, что по коридору как пробежала группа людей. Выглянула, увидела, что с третьего этажа валит едкий дым. За мной преподавательница. Крикнула, что горим", - вспоминает девушка.

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Все взяли вещи и попытались выйти, однако это было невозможно. Поэтому вернулись обратно в аудиторию.

"Преподаватель звонила в пожарную, чтобы нас спасли. Через дверь начал проступать дым, дышать было нечем. Намочили водой шапки и через них дышали, однако не помогло. Из окон открывалось только одно. Наша одногруппница запаниковала. Открыла его и хотела прыгнуть. Успели поймать ее за ноги. Брат начал звать на помощь, но нас никто не слышал. В последний момент я хотела позвонить матери, чтобы попрощаться. Но силы набрать номер уже не было. Тогда брат вытащил меня на парапет под окном. Там, когда ветер дул в другую сторону, можно было немного дышать", - добавила.

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Их с аудитории доставали спасатели и спускали по пожарной лестнице. Последней вышла преподавательница. И в тот момент с верхнего этажа начали прыгать студенты.

"Часть одногруппников остались на 5 этаже и их не успевали спасать. Моя подруга Ксения прыгнула на асфальт. А потом подбежал отец еще одного друга - Кирилла. Не мог его найти", - рассказала Алла.

Добавила, что в тот момент не видела другого выхода. Только молилась, чтобы всех спасти.

В Украине объявили траур из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором погибли восемь человек. Днем траура объявлено воскресенье, 8 декабря.