Мужчины устроили разборки со стрельбой

Один из мужчин выстрелил в руку другого. Фото: Нацполиция

В Броварах Киевской области двое мужчин устроили разборку со стрельбой.

Инцидент произошел по улице Грушевского около 3:30 часов ночи. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Между местными жителями, которые были пьяны, возник спор. Во время ссоры один из них выхватил оружие, выстрелил в мужчину и попал ему в руку", - говорится в сообщении.

Стрелка задержали правоохранители. Во время осмотра места происшествия они обнаружили и изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями и патроны.

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