Мужчины столкнулись на электросамокатах. У одного пробита голова

Один из водителей упал и ударился головой об асфальт. Фото: pixabay.com

В Одессе на трассе здоровья, которая проходит вдоль моря, мужчины столкнулись на электросамокатах.

Один из них двигался вверх, а другой, на скорости, спускался. Камера наблюдения зафиксировала, как они пытались разъехаться на узкой области, но не смогли, пишет tsn.ua. Один из водителей упал и ударился головой об асфальт. Его без сознания забрала "скорая".

Медики диагностировали у мужчины тяжелую черепно-мозговую травму с переломом костей.

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"Сейчас больной в сознании, состояние его стабильное. Дополнительные операции будут нужны, потому что у него есть дефект черепа, который через определенное количество времени нам придется раскрывать", - сообщил заведующий нейрохирургическим отделением 11-й городской больницы Евгений Давискиба.

Сейчас мужчину прооперировали и удалили гематому.

В Виннице на ул. Данила Нечая под колесами грузовика МАЗ погиб 10-летний мальчик. Он катался на самокате и выехал на дорогу.