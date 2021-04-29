10-летнего мальчика на самокате раздавил грузовик

В Виннице на ул. Данила Нечая под колесами грузовика МАЗ погиб 10-летний мальчик. Он катался на самокате и выехал на дорогу.

Трагедия произошла 28 апреля около 17:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vn.npu.gov.ua В Виннице под колесами грузовика МАЗ погиб 10-летний мальчик

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"По предварительной информации, мальчик выехал на проезжую часть дороги на самокате и попал под колеса МАЗа. От полученных травм ребенок погиб на месте аварии", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. У водителя взяли кровь, чтобы протестировать на алкоголь. Если его вину докажут, то ему может грозить до восьми лет за решеткой.

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