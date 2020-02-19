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среда, 19 февраля 2020 00:17

Мужчину застрелили на остановке общественного транспорта

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Мужчину застрелили на остановке общественного транспорта
На Полтавщине застрелили мужчину. Фото: Нацполиция

В Кременчуге на остановке общественного транспорта застрелили 34-летнего мужчину. Убийству предшествовал конфликт. Трагедия произошла днем.

После выстрела пострадавший был еще жив. Он умер в больнице, сообщает Нацполиция.

Убийцу задержали через несколько часов.

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"К оперативно-розыскной работе привлекли весь личный состав полиции города Кременчуг и ориентировали все наряды полиции области. Подозреваемого, 1988 года рождения, и других лиц, которые могут быть причастны к умышленному убийству, задержали", - отметил начальник полиции области Иван Выговский.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве столичного пластического хирурга Андрея Сотника. Его застрелили в центре Киева 2 февраля.

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