Мужчину застрелили на остановке общественного транспорта

На Полтавщине застрелили мужчину. Фото: Нацполиция

В Кременчуге на остановке общественного транспорта застрелили 34-летнего мужчину. Убийству предшествовал конфликт. Трагедия произошла днем.

После выстрела пострадавший был еще жив. Он умер в больнице, сообщает Нацполиция.

Убийцу задержали через несколько часов.

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"К оперативно-розыскной работе привлекли весь личный состав полиции города Кременчуг и ориентировали все наряды полиции области. Подозреваемого, 1988 года рождения, и других лиц, которые могут быть причастны к умышленному убийству, задержали", - отметил начальник полиции области Иван Выговский.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве столичного пластического хирурга Андрея Сотника. Его застрелили в центре Киева 2 февраля.