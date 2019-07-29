 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2124
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 513
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 720
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4797
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5599
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1035
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3537
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 954
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1953
Фото
Все фото
3
10
8
3
4
Мужчину застрелили на глазах у свидетелей
Мужчину застрелили на глазах у свидетелей
В Киеве среди дня мужчина с ружьем напал на ювелирку
В Киеве среди дня мужчина с ружьем напал на ювелирку
Озвучили версии убийства мужчины, который на выборах работал против Пашинского
Озвучили версии убийства мужчины, который на выборах работал против Пашинского
Машину разорвало на куски: показали кадры аварии на трассе
Машину разорвало на куски: показали кадры аварии на трассе
Пьяный водитель въехал в авто волонтерки - есть пострадавшие
Пьяный водитель въехал в авто волонтерки - есть пострадавшие
Видео
Все видео
Мужчина расстрелял детскую площадку во время вечеринки: 11 пострадавших
Мужчина расстрелял детскую площадку во время вечеринки: 11 пострадавших
Легковушка столкнулась с поездом - водитель погиб
Легковушка столкнулась с поездом - водитель погиб
Полицейские сбили женщину с ребенком на переходе
Полицейские сбили женщину с ребенком на переходе
Бутылкой по голове. Избиение полицейского толпой в Киеве попало на видео
Бутылкой по голове. Избиение полицейского толпой в Киеве попало на видео
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4797
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 963
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2565
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1188
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
28 июля 2019
Просмотров: 639
Синок
У столичний Володимирський собор приходжу в неділю зранку. Серед кількох десятків людей помічаю скорботне обличчя літньої жінки в темно-синій хустці ...
понедельник, 29 июля 2019 07:22

Мужчину застрелили на глазах у свидетелей
3

  Комментировать

В Харькове на ул. Молочной застрелили мужчину
Фото: gx.net.ua
В Харькове на ул. Молочной застрелили мужчину
В Харькове на ул. Молочной застрелили мужчину

Ночью 29 июля в Харькове на ул. Молочной, 20 застрелили мужчину.

Убийство произошло на глазах у прохожих, сообщают в социальных сетях, передает "Город Х".

"Около 1:00 обнаружен труп парня, огнестрел", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Озвучили версии убийства мужчины, который на выборах работал против Пашинского

По словам свидетелей, на мужчину напал мужчина, одетый во все черное.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Нацполиции. Подробности и официальная информация устанавливается.

В центре Одессы в квартире дома №8 на улице Маяковского произошло убийство. Неизвестные расстреляли 27-летнего мужчину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчину застрелили на глазах у свидетелей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Король истреблял своих феодалов

Самое читаемое
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 55982
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 54543
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 45054
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 2 Просмотров: 43783
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 34722
Происшествия
Стали известны подробности гибели украинского пилота в Ливии
Стали известны подробности гибели украинского пилота в Ливии Просмотров: 3088
Порезали и сложили в чемодан: нашли тело известной секс-блогерши
Порезали и сложили в чемодан: нашли тело известной секс-блогерши Просмотров: 1125
Правоохранители разоблачили наркокартель
Правоохранители разоблачили наркокартель Просмотров: 270
Мужчина сгорел заживо в гараже
Мужчина сгорел заживо в гараже Просмотров: 1242
22-летний мужчина утонул, пытаясь переплыть пруд
22-летний мужчина утонул, пытаясь переплыть пруд Просмотров: 1710
Больше всего комментируют
10
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
9
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
5
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
3
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
Голосов: 3078
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua