Мужчину застрелили на глазах у свидетелей

Фото: gx.net.ua

Ночью 29 июля в Харькове на ул. Молочной, 20 застрелили мужчину.

Убийство произошло на глазах у прохожих, сообщают в социальных сетях, передает "Город Х".

"Около 1:00 обнаружен труп парня, огнестрел", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Озвучили версии убийства мужчины, который на выборах работал против Пашинского

По словам свидетелей, на мужчину напал мужчина, одетый во все черное.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Нацполиции. Подробности и официальная информация устанавливается.

В центре Одессы в квартире дома №8 на улице Маяковского произошло убийство. Неизвестные расстреляли 27-летнего мужчину.