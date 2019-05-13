Мужчину застрелил, женщину задушил: преступник жестоко расправился с супругами

На Запорожье преступник жестоко расправился с супругами. Фото - golos.ua

В одном из сел Запорожского района 45-летний местный житель застрелил мужчину и задушил его жену.

Убийцу задержали, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Человек из огнестрельного оружия застрелил хозяина дома, который спал в постели. После чего, с помощью веревки, задушил жену умершего. Ее тело нашли в сарае", - сказано в сообщении.

Преступнику сообщено о подозрении в двойном убийстве. Его могут посадить на 15 лет или пожизненно.

В Звенигородке Черкасской области неизвестный застрелил супружескую пару - 68-летнего мужчину и женщину, 58 лет. Убитые - родственники руководителя объединения "отцов-одиночек Украины" Александра Мазура.