Мужчину зарезали на пороге собственной квартиры

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В Николаеве в собственной квартире по пер. Центральному убили 67-летнего мужчину.

Его тело 14 мая около 07:00 нашел сосед, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина сообщил, что дверь квартиры соседа открыта, а сам он лежит на полу. Эксперт, осмотрев тело мужчины, обнаружил телесные повреждения головы и ножевые ранения", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. На месте работают эксперты. Все обстоятельства преступления и причастных к нему - устанавливают.

В Киеве 39-летний мужчина убил и расчленил 64-летнюю мать. Фрагменты тела женщины нашли в квартире в Подольском районе, когда тревогу забила ее коллега. Подозреваемого за несколько часов задержали на железнодорожном вокзале в Белой Церкви.