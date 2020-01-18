Мужчину за рулем легковушки раздавила грузовик

Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожской области в результате аварии погиб 48-летний мужчина. Его за рулем автомобиля Daewoo Lanos раздавил грузовик MAN.

Авария произошла вечером 17 января на автодороге "Запорожье-Донецк" вблизи села Матвеевка, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"43-летний водитель грузового автомобиля во время разворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с легковым автомобилем. Водитель последнего от полученных травм скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство и просят свидетелей ДТП или водителей, имеющих видеозаписи аварии, откликнуться и обратиться по телефонам (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

17 января вблизи села Бугаков Немировского района Винницкой области произошла смертельная авария. Там столкнулись Audi, ВАЗ-2110 и микроавтобус Mersedes. 64-летний водитель ВАЗ-22110 погиб. Еще 4 человека травмированы.