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четверг, 03 сентября 2020 19:37

Мужчину с инвалидностью изнасиловал знакомый

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Мужчину с инвалидностью изнасиловал знакомый
В Запорожье мужчина изнасиловал своего знакомого, который имеет инвалидность. Фото: pixabay.com

В Запорожье мужчина изнасиловал своего знакомого, который имеет инвалидность.

Это произошло в доме потерпевшего, сообщили 3 сентября в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

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"Злоумышленник, преследуя ранее знакомого ему мужчину, проследовал за ним в его дом. И, пользуясь значительным физическим преимуществом, изнасиловал. Пострадавший, только смог вырваться, выбежал на улицу и позвонил в полицию", - говорится в сообщении.

Суд избрал насильнику меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 дней. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Николаеве подростки изнасиловали мужчину с инвалидностью. Правоохранители получили информацию о госпитализации 25-летнего мужчины. Медики диагностировали у него повреждение в области прямой кишки.

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