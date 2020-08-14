Мужчину раздавил камень

В Хорошеве на Житомирщине в местном карьере рабочего смертельно привалило камнем. Фото: 1.zt.ua

В Хорошеве на Житомирщине в местном карьере 46-летнего мужчину привалило камнем. Спасти его жизнь не удалось.

Трагедия произошла 13 августа, около 16:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На территории предприятия проводились работы по откалыванию блочного камня. В это время один из рабочих, житель с. Зубринка, потерял равновесие и попал под каменный блок. Мужчина получил серьезные травмы. К сожалению, во время оказания медицинской помощи он скончался", - говорится в сообщении.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия. Следователи открыли уголовное производство.

Вблизи села Горячковка Крыжопольского района Винницкой области в штольне закрытого карьера погиб 50-летний мужчина. Его привалило известняком. Вместе с двумя товарищами он добывал известняковые блоки и выращивал в мешках грибы.