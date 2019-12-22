Мужчину расстреляли возле собственного дома

В Запорожье застрелили мужчину. Фото: УНН

В Запорожье расстреляли мужчину. Его убили несколькими выстрелами в голову рядом с домом, в котором он жил.

Между мужчиной 1978 года рождения и неизвестными возник конфликт. Второй открыл стрельбу. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте, передает УНН.

Покойный ранее был судим.

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Началось расследование. Полиция устанавливает обстоятельства, причины преступления и круг причастных лиц.

В городе Яготин под Киевом мужчина открыл огонь по полицейским. Причиной стрельбы стал обычный конфликт на дороге, когда один из водителей-за неправильной парковки мешал проезду других автомобилей.