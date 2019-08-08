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четверг, 08 августа 2019 15:34

Мужчину пытали раскаленным утюгом двое товарищей
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На Тернопольщине 53-летнего мужчину пытали двое товарищей. Били палкой и прикладывали к телу раскаленный утюг за то, что якобы украл золотую цепочку
Фото: tp.npu.gov.ua
На Тернопольщине 53-летнего мужчину пытали двое товарищей. Били палкой и прикладывали к телу раскаленный утюг за то, что якобы украл золотую цепочку
На Тернопольщине 53-летнего мужчину пытали двое товарищей. Били палкой и прикладывали к телу раскаленный утюг за то, что якобы украл золотую цепочку
На Тернопольщине 53-летнего мужчину пытали двое товарищей. Били палкой и прикладывали к телу раскаленный утюг за то, что якобы украл золотую цепочку
На Тернопольщине 53-летнего мужчину пытали двое товарищей. Били палкой и прикладывали к телу раскаленный утюг за то, что якобы украл золотую цепочку

В Монастырском районе Тернопольской области 53-летнего мужчину пытали двое товарищей. Били палкой и прикладывали к телу раскаленный утюг за то, что якобы украл золотую цепочку.

Событие случилось 7 августа, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина утверждал, что никаких ценных вещей с дома не брал, но ему не поверили. Мужчины решили вывеcти на пpавду мужчины чеpез побои палкой и пытки включенным утюгом. После жестоких разговоров потерпевший смог выйти из дома знакомого и пошел к cсоседке, которой pассказал, что произошло. А после того потерял сознание. Уже женщина вызвала "скорую" и полицию", - сказано в сообщении.

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Подозреваемых, которым 41 и 43 года, задержали. Они в cодеянном сознались. Один из них уже привлекался к ответственности за убийство по неосторожности. Вскоре суд изберет им меры пресечения.

Пострадавший в реанимационном отделении с множественными ожогами тела и травмами. Его состояние стабильно тяжелое.

На Киевщине задержали банду из 4-х человек. Их подозревают в умышленном убийстве и ряде разбойных нападений. Чтобы потерпевшие не оказывали сопротивления, угрожали оружием, связывали пластиковыми хомутами, скотчем. Пытали раскаленным утюгом и избивали, чтобы узнать, где деньги и драгоценности. Угрожали убийством.

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08
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